Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

«С точки зрения прагматизма государству выгодно пойти на отсрочки»

BFM.ru13:25

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

РБКвчера в 02:00

Крупный бизнес в России получил отсрочки по налогам на 750 млн рублей

Компаниявчера в 08:48

Крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочки по налогам на сумму 750 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:30

Крупный бизнес получил отсрочку по налогам на 750 млн рублей

Коммерсантъвчера в 05:28

ФНС раскрыла сумму отсрочки по налогам крупному бизнесу

Smolnarod.ruвчера в 05:01

ФНС назвала сумму налоговой отсрочки для крупного бизнеса

ИА Красная Веснавчера в 08:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
92
Наука

Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров

Mockva.ru вчера в 20:24
3
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
5
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки пика эпидемии коронавируса

Эксперт Минздрава РФ назвал сроки пика эпидемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:39
185
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
107
Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

ТАСС 18:27
1
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
1
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

РБК 15:37
26
Политика

Зеленский объявит о назначении Саакашвили в ближайшие дни

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшие дни получит официальную должность на Украине.
Вести.Ru 15:21
2
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
858
Кино

В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны

70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
42
Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
1,3K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,5K
Общество

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала

Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
97
Здоровье

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU вчера в 13:04
122
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
238
Общество

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду.
ПРАЙМ 19:09
Наука

В Тюмени ученые создают уникального агроробота

Faktom вчера в 06:48
Здоровье

Названы ранние симптомы коронавируса

О ранних симптомах коронавируса в интервью «Звезде» рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:42
352
Общество

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
Авто

Китай ограничил движение грузового транспорта на границе России в Забайкалье

Китайская Народная Республика ввела с понедельника дополнительные ограничительные меры на пересечение границы с Россией на территории Забайкальского края, сообщается на сайте краевого правительства.
ТАСС 09:55
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
230
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
430
Технологии

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
40
Авто

Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире

Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 20:00
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,8K
Общество

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом

Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
4K
Кино

На Донбассе снимается триллер «Альфа Р»

Фильм повествует о малоизвестном эпизоде войны на Донбассе, который позволяет выявить геополитический узел, в который завязаны целые государства, зарубежные оборонные концерны и спецслужбы.
Ревизор.ру 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное