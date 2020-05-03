Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
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с чего всё началось

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК03 мая в 02:00

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«С точки зрения прагматизма государству выгодно пойти на отсрочки»

BFM.ruвчера в 13:25

ФНС назвала сумму налоговой отсрочки для крупного бизнеса

ИА Красная Весна03 мая в 08:59

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

РБК03 мая в 02:00

Крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочки по налогам на сумму 750 миллионов рублей

Эхо Москвы03 мая в 06:30

Крупный бизнес получил отсрочку по налогам на 750 млн рублей

Коммерсантъ03 мая в 05:28

ФНС раскрыла сумму отсрочки по налогам крупному бизнесу

Smolnarod.ru03 мая в 05:01

Крупный бизнес в России получил отсрочки по налогам на 750 млн рублей

Компания03 мая в 08:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
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Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Ведомости 03:20
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Общество

За сутки в Крыму заболели коронавирусом 17 человек

Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, четыре новых случая подтвердились в Джанкойском районе, где люди участвовали в вечеринке.
Вести.Севастополь 03:15
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Общество

Минпросвещения назвало срок окончания учебного года в школах

Министерство просвещения рекомендовало закончить учебный год в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, десятых — до 30 мая.
Клопс 02 мая в 06:48
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Общество

Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза

В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

BFM.ru 02:16
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Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

По данным спецслужб, в КНР уничтожали доказательства наличия коронавируса в лабораториях, а также не предоставляли биоматериалы ученым для создания вакцины.
Накануне.Ru 03 мая в 03:38
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Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
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Авто

Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny

Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня вчера в 13:40
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Экономика

Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса

Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей.
Экономика сегодня вчера в 07:16
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Армия и оружие

Мураховский напомнил США про ядерную доктрину России

Мураховский напомнил, что в этом документе черным по белому прописано: в случае применения по территории России ядерного оружия абсолютно любой мощности, РФ нанесет полноценный ответный удар по стране-агрессору.
Военное дело вчера в 10:16
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ вчера в 19:44
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Здоровье

48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области

На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
Kursk.com 02 мая в 04:16
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Армия и оружие

Sohu: Су-57 не оставил шансов американскому F-22

Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
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