Экономика
РБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".РБКвчера в 02:00
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Общество
Воздушное пространство Латвии закрыли из-за потерявшегося дрона
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
В России за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 58 человек с COVID-19, за все время - 1280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 03:28
Общество
Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
Реальное время вчера в 13:08
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Проблема экрана OnePlus 8 Pro оказалась аппаратной
Как только флагманский смартфон OnePlus 8 Pro появился в продаже, первые покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем – то он некорректно отображал черный цвет, то приобретал зеленый оттенок.
Megaobzor.com вчера в 07:55
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Главный тренер ФК «Ахмат» назвал россиян «ноющими дармоедами»
СМИ отмечают, что Шалимов зарабатывает полмиллиона долларов в год, «тренируя последнюю команду в чемпионате».
Говорит Москва 03:40
Общество
В России вторые сутки регистрируется прирост в 10 тыс. зараженных
Вторые сутки в России фиксируется свыше 10 тыс. случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб.
Евразия Daily 04:13
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Политика
Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп
По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 02 мая в 06:00
Происшествия
За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом
По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
Еще 60 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области за сутки зафиксировано еще 60 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
Другой город (Самара) 04:04
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
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Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Энергетика
Нефтяной промышленности США предрекли крах
Большинство американских нефтяных компаний оказались на грани банкротства из-за масштабного снижения нефтедобычи в стране, заявил один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман.
Экономика сегодня 02:52
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Хоккей
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
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«Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении российского клуба.
Евро-футбол.ру 03:55
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Общество
В России за сутки выявили 10,5 тысячи новых заражений коронавирусом
За минувшие сутки в стране, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 10 581 новый случай заражения, а общее число подтвержденных диагнозов составило 145 268 человек.
НГС55 03:57
Армия и оружие
Немецкий депутат призвал вывести ядерное оружие США из Германии
Ядерное оружие США, расположенное в Германии, является для ФРГ угрозой безопасности, заявил лидер фракции немецких социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает издание 2 мая.
ИА Красная Весна 02 мая в 17:00
Общество
Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка «Сокольники»
Временный стационар для зараженных новым коронавирусом размесят в одном из павильонов парка "Сокольники" в Москве, он сможет принять порядка 1,2 тыс. пациентов.
ТАСС 04:17
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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