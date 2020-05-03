Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК02:00

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ФНС назвала сумму налоговой отсрочки для крупного бизнеса

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«Это всего лишь отложенный «кредит». Крупным компаниям дали отсрочки по налогам на 750 млн рублей

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:15, Ашберн
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
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В Млечном Пути впервые зафиксировали загадочный всплеск излучения

Lenta.ru 05:43
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Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Общество

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РИА Новости 02:52
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Нобелевский лауреат по экономике оценил последствия кризиса на фондовом рынке

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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
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Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
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Три района Волгоградской области устояли от коронавируса

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США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское центральное метеорологическое управление.
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Вирусолог уточнил, при каких условиях будет работать масочный режим

Вирусолог Виктор Зуев в разговоре с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ заявил, что даже если все наденут маски, но продолжат ходить на работу и толкаться в магазинах — от этого будет мало пользы.
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Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

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Политика

Владимир Путин присоединится к акции «Бессмертный полк»

В юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню.
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В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у сотрудников и пациентов городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, написал глава города Александр Беглов во "ВКонтакте".
Газета.Ru 08:40
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
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СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

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