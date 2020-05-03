Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".

с чего всё началось

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.

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