Экономика
РБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".РБК02:00
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Политика
В Кремле не исключили корректировку нацпроектов на фоне пандемии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что национальные проекты могут скорректировать на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса.
Парламентская газета 07:27
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Общество
Болгария отменит в ближайшее время чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения, введённый в Болгарии на фоне пандемии коронавируса, в ближайшее время будет отменён.
News.ru 06:07
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Шоу-бизнес
Марат Башаров узнал о наличии брата на шоу НТВ
Встреча состоялась спустя 27 лет. На студию родной отец артиста пришел с его единокровным братом, о котором Башаров узнал прямо на передаче.
Народные новости 03:02
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Здоровье
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01 мая в 08:15
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Авто
Старт продаж Chery Exeed состоится уже летом
Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 10:57
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Эксперты портала CarsWeek.ru подготовили обновленный рейтинг самых доступных автомобилей по состоянию на 1 мая.
Tvoe-avto.com вчера в 06:40
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Кинобизнес сегодня вчера в 05:13
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ 01 мая в 13:09
Здоровье
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
Происшествия
В Калининграде в переулке Калужском найден повешенный мужчина
В Калининграде в одной из квартир в переулке Калужском нашли мертвого повешенного мужчину.
Новый Калининград.Ru 07:39
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Армия и оружие
В НАТО разрабатывают военный план борьбы с коронавирусом
Берлин, 3 мая 2020, 05:16 — REGNUM Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 году может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей, пишет 2 мая газета Der Spiegel.
REGNUM вчера в 22:16
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50