Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
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