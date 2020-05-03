Экономика
РБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".РБК02:00
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Происшествия
В Узбекистане возбудили уголовные дела по факту обрушения дамбы
Ташкент, 3 мая 2020, 12:05 — REGNUM По факту разрушения части дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане возбуждено два уголовных дела, сообщили 4 мая в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
REGNUM 05:05
Футбол
Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева отреагировала на слова известного спортивного журналиста Василия Уткина о Волгограде и местном клубе «Ротор».
RT на русском 06:46
Музыка
Gorillaz выпустили песню памяти Тони Аллена
Группа Gorillaz представила 2 мая 2020 года четвертый сингл своего проекта "Song Machine".
ИА InterMedia вчера в 14:23
Политика
Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
REGNUM 06:52
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
РИА Новости 06:02
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Футбол
Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»
Sport24.ru 02:16
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса
В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Футбол
Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
News.ru 06:42
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Общество
Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Экономика
Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов
Предприятия и организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для государственных нужд, в рамках заключаемых в 2020 году договоров смогут получать в качестве аванса до 50 процентов от цены контракта.
Вести.Ru 02:49
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Политика
Слуцкий прокомментировал обвинения Китая в сокрытии данных о COVID-19
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что публикации в западных СМИ о замалчивании КНР данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании.
РИА Новости 04:02
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Технологии
Microsoft создала предрелизную версию майского обновления Windows 10
Практически готовая версия нового обновления для операционной системы Windows 10 опубликована компанией Microsoft.
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Армия и оружие
«Летающий» бронеавтомобиль для ВДВ передан на испытания
Как следует из сообщения, разработчики в скором времени приступят к государственным испытаниям опытных образцов.
Военное дело вчера в 01:46
Здоровье
Врач рассказала о необъяснимых последствиях коронавируса
Врач-патоморфолог Лилия Селиванова провела исследования десяти умерших пациентов с коронавирусом и обнаружила необъяснимые последствия заболевания.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
Эхо Москвы 04:01
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52