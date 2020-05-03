Экономика

РБКРБКФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. «Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС.
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с чего всё началось

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
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ФНС раскрыла сумму отсрочки по налогам крупному бизнесу

Smolnarod.ru05:01

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

РБК02:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:03, Ашберн
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Ташкент, 3 мая 2020, 12:05 — REGNUM По факту разрушения части дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане возбуждено два уголовных дела, сообщили 4 мая в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
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Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов

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Слуцкий прокомментировал обвинения Китая в сокрытии данных о COVID-19

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

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Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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