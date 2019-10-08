Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".

ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России

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