Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем «теневых» зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.

В ФНС заявили о высоком уровне «серых» зарплат в России

Политика Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.

Политика Путин наградил американского астронавта За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Политика Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН "Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".

Кино В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Политика Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Авто Новый «каблучок» Lada Van появится в следующем году Как сообщает "Лада.онлайн" со ссылкой на свои источники, приближенные к предприятию, Lada Van может выйти на российский рынок летом следующего года.

Политика Путин и Шойгу провели отдых в тайге Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.

Финансы Силуанов отказал в поддержке детям войны Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.

Культура Владимир Соловьёв объяснил, зачем кричит в эфирах Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.

Политика Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Энергетика Минэнерго спрогнозировало падение спроса на нефть Минэнерго представило проект Энергостратегии России до 2035 года.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.

Финансы ВТБ перестал принимать вклады в евро ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.

Футбол Месси могут запретить въезд в Великобританию после Brexit Аргентинский футболист Лионель Месси может быть лишен права въезда в Великобританию после выхода страны из Евросоюза.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Общество Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.