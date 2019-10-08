Экономика
RT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне «серых» зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем «теневых» зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.РИА Новости05:04
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
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Новый «каблучок» Lada Van появится в следующем году
Как сообщает "Лада.онлайн" со ссылкой на свои источники, приближенные к предприятию, Lada Van может выйти на российский рынок летом следующего года.
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Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
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Минэнерго спрогнозировало падение спроса на нефть
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
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Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий
Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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