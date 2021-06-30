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ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщили РБК в ведомстве. Планируется, что бизнес освободят от ведения учета и сдачи деклараций, а исчислять налоги станет ФНС.В источнике

С чего всё началось

ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства.
РБК13:27

Подробнее о событии

РБК: ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса

РИА Новости14:43

ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса

Коммерсантъ11:30

РБК: ФНС разрабатывает для малого бизнеса новый налоговый режим

Ведомости12:09

СМИ узнали о планах ФНС разработать новый налоговый режим для малого бизнеса

Forbes11:34

ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса

РБК13:27

ФНС приступила к проработке нового налогового режима для малого бизнеса

Московский Комсомолец10:39

Банки оценили проект о новом налоговом режиме для малого бизнеса

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