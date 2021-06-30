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ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщили РБК в ведомстве. Планируется, что бизнес освободят от ведения учета и сдачи деклараций, а исчислять налоги станет ФНС.В источнике

С чего всё началось

ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства.
РБКвчера в 13:27

Подробнее о событии

ФНС приступила к проработке нового налогового режима для малого бизнеса

Московский Комсомолецвчера в 10:39

ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса

РБКвчера в 13:27

РБК: ФНС разрабатывает для малого бизнеса новый налоговый режим

Ведомостивчера в 12:09

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Forbesвчера в 11:34

ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса

Коммерсантъвчера в 11:30

РБК: ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса

РИА Новостивчера в 14:43

Банки оценили проект о новом налоговом режиме для малого бизнеса

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