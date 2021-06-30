Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщили РБК в ведомстве. Планируется, что бизнес освободят от ведения учета и сдачи деклараций, а исчислять налоги станет ФНС.

Ридус Ридус Газета.Ru Росбалт DP.RU Известия Русская Планета ZAB.RU РБК Царьград

С чего всё началось ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства. РБК вчера в 13:27