ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщили РБК в ведомстве. Планируется, что бизнес освободят от ведения учета и сдачи деклараций, а исчислять налоги станет ФНС.В источнике
С чего всё началось
ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства.
РБКвчера в 13:27
ФНС приступила к проработке нового налогового режима для малого бизнеса
Московский Комсомолецвчера в 10:39