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ФНС разработает механизм единого налогового платежа для бизнеса

Для уплаты налогов юрлицам и ИП нужны будут только ИНН и внесение суммы платежа.
Фонтанка.Ру
Как пишет РБК, в описании объекта закупки, в частности, говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа.
ПРАЙМ
Не будут начисляться пени или проводиться взыскания при одновременном наличии недоимки и переплаты по разным налогам и взносам.
РБК
Согласно документу, концепция внедрения института единого налогового счета является основой развития нормативной базы, необходимой для упрощения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
ТАСС

С чего всё началось

Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов
Ведомство ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тыс. Опыт других стран В описании госзакупки на составление нормативно-методической базы ЕНС говорится, что одной из задач работы является анализ законодательства других стран, внедривших аналоги единого налогового счета.
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