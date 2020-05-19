Экономика
News.ruФНС разработала систему освобождения пострадавшего бизнеса от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.
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Налоговая служба оповестит предприятия РФ, которым не нужно платить налоги
ИА Красная Веснавчера в 10:44
В ФНС отчитались о выполнении поручения президента по выплатам для самозанятых
ФедералПрессвчера в 09:09
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Общество
За сутки в России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За сутки в России скончались 135 пациентов с коронавирусом.
MOS.news 03:41
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
РЕН ТВ вчера в 19:23
Здоровье
Почти 300 алтайских студентов-медиков закрыли на карантин в общежитии
Для студентов, оставшихся в общежитии, администрация вуза организовала дезинфекцию и трехразовое питание.
Толк 04:38
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 03:42
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Игры
CD Projekt обогнала Ubisoft и стала самой «дорогой» студией в Европе
В начале апреля 2020 года студия CD Projekt стала первой по капитализации (общей стоимости всех акций) среди всех рыночных компаний Польши.
ЭндлессГеймОвер 03:34
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Талыбов ушел с должности замглавы Минэкономики
Премьер Михаил Мишустин уволил Азера Талыбова с поста замглавы Минэкономики.
Коммерсантъ 05:13
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru вчера в 06:00
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса, сообщает ToDay News Ufa. Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 05:18
Наука
Эволюцию риса связали с глобальным похолоданием
Согласно исследованию международной группы ученых, опубликованному в журнале Nature Plants, серьезное глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет назад, возможно, привело к эволюции новых сортов риса и распространению этого растения как в Северной, так и в Южной Азии.
Индикатор вчера в 05:59
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Интернет
Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops
Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
TechFusion 02:12
Авто
В России отзывают 365 автомобилей BMW
CarsWeek.ru вчера в 10:54
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Общество
Венесуэла потребовала от Англии свое золото
Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса.
Lenta.ru 05:01
Общество
Голикова допустила частичное снятие ограничений в 17 регионах
Семнадцать регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40