Экономика
News.ruФНС разработала систему освобождения пострадавшего бизнеса от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.
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В ФНС отчитались о выполнении поручения президента по выплатам для самозанятых
ФедералПрессвчера в 09:09
Налоговая служба оповестит предприятия РФ, которым не нужно платить налоги
ИА Красная Веснавчера в 10:44
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Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Брухунова призналась, что не умеет готовить
Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru вчера в 11:12
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53
Шоу-бизнес
Астролог Володина «обвинила» ретроградную Венеру в разводе Гагариной
Василиса Володина уверена, что внезапное объявление Полины Гагариной о разводе связано именно с расположением планет.
Слово и Дело вчера в 12:03
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Футбол
Саенко рассказал, как чуть не перешел к Юргену Клоппу в «Боруссию»
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, как дважды мог перейти в команду Юргена Клоппа.
Нева Спорт 02:46
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Названо число незаконных свалок в России
Куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — назвал число работающих незаконных свалок.
Lenta.ru 03:09
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
Экономика
«Детский мир» в апреле снизил выручку на 20%
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, снизила выручку в апреле 2020 года на 20% в годовом выражении — до 7,5 миллиарда рублей, при этом товарооборот по итогам 18 дней мая увеличился на 2%, говорится в сообщении ритейлера.
ПРАЙМ 02:49
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Технологии
Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде
Ferra вчера в 11:16
Единоборства
Менеджер: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.
Газета.Ru 03:18
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:15
Хоккей
ИИХФ поменял Россию и Канаду группами на ЧМ-2021
Сборную России поменяли местами с командой Канады, и она будет проводить матчи в Минске (Белоруссия), а не Риге (Латвия).
Спорт-Экспресс 03:26
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Экономика
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
Общество
Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:09
Наука
Ребра развивались сначала для движения, а затем для дыхания
Planet Today вчера в 17:37
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57