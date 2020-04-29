Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Политика
Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в Северной Корее существует риск распространения пандемии коронавируса и нехватки продовольствия.
Газета.Ru 15:53
Экономика
«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал по итогам 2019 года выплатить финальные дивиденды в размере 37,96 рублей на акцию (с учетом промежуточных дивидендов в размере 18,14 рублей).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 05:50
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 13:55
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Автоспорт
Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать
Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат 11:23
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
Известия 16:30
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19
Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 06:44
Армия и оружие
NI: Россия обладает самой мощной пушкой в мире
Журнал The National Interest заявил, что Россия обладает самой мощной в мире пушкой.
Актуальные Новости 08:29
Общество
Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков
Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 14:00
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 09:01
Экономика
«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы
Китайская логистическая компания Cainiao Network («дочка» Alibaba Group) планирует организовать сотрудничество с российскими пассажирскими авиакомпаниями, рассказал РБК источник среди крупнейших перевозчиков.
РБК 17:02
Происшествия
Семья из восьми человек погибла при пожаре в Выборге
Погибшие – члены одной семьи, сообщает ТАСС. Пожар в доме произошел ночью, когда все спали. Огнем было охвачено 120 квадратных метров.
МИР 24 01:29