Экономика

РБКРБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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ФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи

Право.ру08:27

ФНС назвала критерии получения безвозмездной финансовой помощи МСП

Капитал страны09:50

Налоговая пообещала субсидии бизнесу за отработавших один день сотрудников

Forbes09:24

ФНС уточнила порядок получения бесплатной финансовой помощи

Evo-rus.com17:06

ФНС объяснила, как получить безвозмездную финансовую помощь

Piter.tv08:23

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

РБК07:28
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Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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Политика

Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в Северной Корее существует риск распространения пандемии коронавируса и нехватки продовольствия.
Газета.Ru 15:53
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Экономика

«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал по итогам 2019 года выплатить финальные дивиденды в размере 37,96 рублей на акцию (с учетом промежуточных дивидендов в размере 18,14 рублей).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 05:50
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Политика

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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Известия 11:34
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Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ 13:55
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Автоспорт

Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать

Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 60 207. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 16:37
Футбол

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
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Общество

Еще 65 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
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Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране

Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19

Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 06:44
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NI: Россия обладает самой мощной пушкой в мире

Журнал The National Interest заявил, что Россия обладает самой мощной в мире пушкой.
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Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков

Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
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Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы

Китайская логистическая компания Cainiao Network («дочка» Alibaba Group) планирует организовать сотрудничество с российскими пассажирскими авиакомпаниями, рассказал РБК источник среди крупнейших перевозчиков.
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Семья из восьми человек погибла при пожаре в Выборге

Погибшие – члены одной семьи, сообщает ТАСС. Пожар в доме произошел ночью, когда все спали. Огнем было охвачено 120 квадратных метров.
МИР 24 01:29
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