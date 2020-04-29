Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
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Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 09:12
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Экономика
Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone
Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.
Коммерсантъ 02:33
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Транспорт
Власти закрыли въезд в Курганскую область
Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион.
УралПолит.Ru 11:03
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших
У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru вчера в 17:15
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
По сообщению ТАСС, суд города Лесного в Свердловской области санкционировал арест по 27 июня.
Говорит Москва 06:27
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Хоккей
Войнов и еще девять хоккеистов покинули «Авангард»
Газета.Ru 04:33
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Экономика
ПСБ и Связь-банк завершили интеграцию
Как сообщал в январе 2020 года глава ПСБ Петр Фрадков, после интеграции бренд Связь-банка «уйдет» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 11:17
Баскетбол
Леброн Джеймс показал логотип «Космического джема-2»
Sports.ru вчера в 17:19
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
Общество
В Свердловской области нашли 232 новых случая коронавируса
В Свердловской области обнаружили 232 новых случая инфекции, теперь число пациентов с короной возросло до 935, пишет "Екатеринбург в эфире".
Екатеринбург в эфире 05:17
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21