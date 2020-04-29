Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Вести.Ru 07:58
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.
ТАСС 07:13
Футбол
Игроки «ПСЖ» отказались пойти на уменьшение зарплаты
Боссы «ПСЖ» не могут договориться с футболистами команды о сокращении зарплаты на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.
Евро-футбол.ру 01:59
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Происшествия
В Казани полиция погналась за мужчиной без маски
В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции.
Росбалт 07:35
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Экономика
Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы
По словам министра, в течение I квартала текущего года Минэнерго фиксировало стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за электроэнергию, тепло и газ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 08:47
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Здоровье
Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50