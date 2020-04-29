Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
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АиФ Санкт-Петербург 04:39
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Lenta.ru 04:52
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РИА Новости 09:09
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Министерство обороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
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Ведомости вчера в 11:13
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Общество
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РИА Новости 09:12
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
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Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
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Деловое.ТВ вчера в 09:53
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
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Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках
Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
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Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
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Российская газета 09:09
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
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