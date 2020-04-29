Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
С какой отрасли начнется смягчение ограничительных мер в Москве
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Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Общество
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Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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NewInform вчера в 08:22
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
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NewsMiass.ru 07:48
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Лавров ответил на претензии Запада к Китаю из-за коронавируса
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Взгляд.ру 10:14
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
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Здоровье
Дагестанское село Тебекмахи стало очагом коронавируса
Тесты на коронавирус у первой группы сельчан дали три положительных результата.
Кавказский узел 08:04
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Авто
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Автоновости дня вчера в 07:31
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Хоккей
Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
Реальное время 09:52
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
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РИА Новости 09:37
Общество
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FlashNord 06:22
Экономика
ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках
Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому.
РБК 09:12
Общество
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Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21