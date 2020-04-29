Экономика

РБКРБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
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ФНС России объяснила порядок получения финансовой помощи для бизнеса

ИА Красная Веснавчера в 01:35

ФНС объяснила, как получить безвозмездную финансовую помощь

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ФНС назвала критерии получения безвозмездной финансовой помощи МСП

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ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Общество

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Lenta.ru 30 апреля в 11:22
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Здоровье

Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане

Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
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Политика

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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя.
StarHit.ru 15:40
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Происшествия

В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
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Здоровье

Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил причину наличия очередей карет скорой помощи у больниц города.
Невские Новости 16:11
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Происшествия

Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
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Путешествия

Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:24
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
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Общество

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Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
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Гаджеты

Утечка позволила узнать характеристики карт Nvidia на Ampere

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Политика

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой

Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело 06:32
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело 30 апреля в 06:10
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Армия и оружие

СМИ узнали о новых военных закупках Минобороны Литвы

Литва закупает у Великобритании третий минный тральщик типа Hunt сообщает военно-аналитический портал Jane's со ссылкой на британское Министерство обороны.
Sputnik Литва 10:30
Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
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Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

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