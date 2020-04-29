Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.

с чего всё началось

Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.

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Здоровье Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.

Общество Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС. 283

Экономика X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы. 12

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