Экономика

РБКРБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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с чего всё началось

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК29 апреля в 07:28

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Как получить безвозмездную помощь из бюджета

Парламентская газетавчера в 07:55

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ИА Красная Весна01:35

ФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи

Право.ру29 апреля в 08:27

ФНС объяснила, как получить безвозмездную финансовую помощь

Piter.tv29 апреля в 08:23

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

РБК29 апреля в 07:28
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты вчера в 13:02
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Общество

В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 мая

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории Краснодарского края 31 марта ввели карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 06:14
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Армия и оружие

Армейских генералов в России планируют лишить каракулевых шапок

Армейских генералов в России планируют лишить каракулевых шапок.
Эхо Москвы 29 апреля в 09:33
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Космос

Индийские космонавты продолжают подготовку в Звездном городке в условиях самоизоляции

Индийские кандидаты на пилотируемый космический полет продолжают подготовку в условиях самоизоляции из-за коронавируса в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
ТАСС вчера в 16:48
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Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Мой Брянск 01:51
Общество

Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
RT на русском вчера в 06:01
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Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
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Экономика

X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю

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Ведомости 29 апреля в 16:17
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу

В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Аргументы и Факты 01:19
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Экономика

Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса

Из-за кризиса люди больше берут в займы, но в МФО не уверены, что возвращать будут деньги так же, как раньше.
Комсомольская правда 01:58
Общество

Илон Маск требует отменить карантин в США

Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране.
Inc-news.ru вчера в 06:36
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Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС вчера в 10:16
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Столичные парки подготовили новые онлайн-занятия

Вечерняя Москва 02:30
Происшествия

В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

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РИА Новости 00:51
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru вчера в 01:48
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Фигурное катание

Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу.
Комсомольская правда вчера в 09:55
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Арбуз вчера в 13:24
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Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
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Здоровье

Около одного миллиона человек победили COVID-19

На сегодняшний день наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в США – 1 037 526.
Primpress.ru 29 апреля в 19:20
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
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