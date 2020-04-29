Экономика
РБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.РБК29 апреля в 07:28
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