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Ведомости
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Газета.Ru

ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов

Газета.Ru09:39
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ru06:43
URA.Ru

ФНС определилась, как будет собирать налоги с вкладов россиян

URA.Ru18:36
Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолец04:40
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°01:27
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАСС05:26
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомости17:03

Автор книги о Трампе рассказал об уникальном ядерном оружии Америки

США создали новую систему ядерного оружия, аналогов которой нет у других стран мира, утверждается в новой книге американского журналиста Боба Вудворда, посвященной американскому президенту Дональду Трампу.
ИА Красная Весна14:20

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомостивчера в 11:55
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБК10:45
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