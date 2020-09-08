ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
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Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей
Московский Комсомолец04:40