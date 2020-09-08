Лукашенко опроверг намерение выдать задержанных россиян Украине

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы Украине задержанных под Минском в июле россиян, даже если бы Киев потребовал этого, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.