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Ведомости
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолец04:40
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ru06:43
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАСС05:26
Газета.Ru

ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов

Газета.Ru09:39
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°01:27
URA.Ru

ФНС определилась, как будет собирать налоги с вкладов россиян

URA.Ru18:36
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомости17:03

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Lenta.ru07:26
2

ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого
КП - Донецк07:36

Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
1,7K

«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
News.ru08:57
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Лукашенко опроверг намерение выдать задержанных россиян Украине

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы Украине задержанных под Минском в июле россиян, даже если бы Киев потребовал этого, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.
Взгляд.рувчера в 13:31
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Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
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Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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