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Ведомости
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ru06:43
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАСС05:26
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомости17:03
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°01:27
News.ru

ФНС разъяснила, как будет взыскивать налоги с банковских вкладов россиян

News.ru19:55
URA.Ru

ФНС определилась, как будет собирать налоги с вкладов россиян

URA.Ru18:36
Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолец04:40

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22