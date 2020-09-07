Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

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