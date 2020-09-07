Экономика
ВедомостиФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
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В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей
Московский Комсомолец04:40
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Политика
Страны G7 проинформированы о выводах экспертов по Навальному
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Газета.ру, в заявлении глав МИД стран G7 говорится, что Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что токсикологические и клинические результаты исследований, которые провели немецкие медицинские эксперты и специализированная лаборатория вооруженных сил Германии, показали, что Алексей Навальный пострадал от вещества группы «Новичок».
ToDay News Ufa 00:29
Общество
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском 03:09
Общество
В Минске неизвестные задержали члена КС оппозиции Максима Знака
В Минске 9 сентября неизвестные люди в масках задержали члена Координационного совета оппозиции Максима Знака.
Телеканал RTVI 03:21
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
В МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации Навальным.
Известия 03:40
Здоровье
Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области
Медики пока не установили причину вспышки. Школа закрыта на недельный карантин.
Государственные Вести 04:27
Шоу-бизнес
«Выпавшая» из декольте грудь Михайловской шокировала пользователей
Звезда российский драматических сериалов опубликовала трогательные семейные снимки с пятилетним сыном, на которых случайно засветила грудь, чем несказанно порадовала подписчиков.
NewInform 02:51
Происшествия
На Кубани 90 новых случаев коронавируса выявили за сутки
За последние 24 часа на Кубани еще у 90 человек диагностировано заражение коронавирусом — заболели 62 женщины и 28 мужчин.
Kursk.com 04:45
Общество
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Известия 05:51
Общество
Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау
Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков написал в Instagram, что ему пришлось устроиться на подработку электриком.
Piter.tv 03:28
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии
Rambler News Service 05:39
Политика
Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Президент Владимир Путин планирует провести в очном режиме традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:53
Общество
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии.
Lenta.ru вчера в 06:16
Политика
Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России
Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России.
Евразия Daily 03:11
Футбол
Кержаков возглавит «Томь», но доработает с юниорской сборной России
Тренер юношеской сборной России (U-19) Александр Кержаков получил предложение возглавить клуб ФНЛ "Томь".
Pravda.Ru 05:55
Общество
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс вчера в 10:37
Происшествия
В Белоруссии задержали более 120 человек за участие в протестах
За участие в протестных акциях в Белоруссии 8 сентября задержали 121 человека, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.
Ведомости 04:57
Кино
Ридли Скотт подтвердил съёмки нового фильма «Чужой»
Британский режиссёр Ридли Скотт проинформировал о работе над новым фильмом франшизы «Чужой». Сейчас ведётся разработка проекта.
Мойка78 вчера в 07:14
Происшествия
Мужчину с автоматом заподозрили в подготовке покушения на губернатора
Как стало известно РЕН ТВ, у мужчины при себе нашли автомат АК-74 с полным магазином и пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
РЕН ТВ 04:39
Футбол
Владелец «Спартака» опроверг слухи о переходе Кокорина в «Рому»
RT на русском 05:24
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Экономика
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия
В Воронежской области природный пожар локализован на 130 га
По данным на 11:40 9 сентября пожар локализован на площади 130 га. Как уточняется, речь идёт не об активном горении, а о тлении.
REGNUM 05:11
Футбол
Олимп-ФНЛ. «СКА Хабаровск» играет с «Акроном», «Иртыш» – с «Аланией», «Спартак-2» против «Балтики»
Матч между «Енисеем» и «Факелом» состоится в Красноярске, так как команды договорились обменяться кругами.
Sports.ru 01:34
Общество
В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса
Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
RT на русском 04:33
Политика
Большинство россиян высказались против объединения России и Белоруссии
Большинство россиян (43%) выступают против объединения России и Белоруссии, предпочитая добрососедские отношения с ней.
Znak.com 06:03