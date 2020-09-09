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Shraibikus News
Shraibikus News

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках России над суммой процентов», — растолковали в ФНС.В источнике
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Аргументы и Факты

Кому можно будет не платить налог на вклады?

Аргументы и Факты05:59
Бухгалтерия.ру

Можно ли уменьшить размер доначислений?

Бухгалтерия.рувчера в 08:59
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАССвчера в 05:26
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ruвчера в 06:43
Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:40
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°вчера в 01:27
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомостивчера в 17:03

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Фигуранта дела Фургала попросили перевести под домашний арест

Как сообщал источник ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве "Следователь просит изменить Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года", — сообщили в суде.
РБК06:42
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Новый Hyundai Tucson N получит 290-сильный мотор

Южнокорейские СМИ раскрывают технические показатели для грядущего Tucson N Line и полноценной модели N. Согласно отчету, Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил и крутящий момент 421 Нм.
32CARS.ru23:44