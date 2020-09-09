ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
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«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках России над суммой процентов», — растолковали в ФНС.В источнике
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В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей
Московский Комсомолецвчера в 04:40