ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
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В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 04:40