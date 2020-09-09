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Pravda.Ru
Pravda.Ru

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе пояснили, как будет рассчитываться налог с процентов по вкладам физических лиц.В источнике
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Аргументы и Факты

Кому можно будет не платить налог на вклады?

Аргументы и Факты05:59
Бухгалтерия.ру

Можно ли уменьшить размер доначислений?

Бухгалтерия.рувчера в 08:59
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ruвчера в 06:43
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАССвчера в 05:26
Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:40
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°вчера в 01:27
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомостивчера в 17:03

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
РИА Новости06:01
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Феттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»

Как сообщается на сайте "Формулы-1", 33-летний немец подписал контракт со следующего сезона с командой, которая в нынешнем чемпионате называется "Рейсинг Поинт", а в 2021 году сменит название на "Астон Мартин".
Российская газета04:46

В Совфеде не нашли связи с РФ переданных в ОЗХО анализов Навального

Берлин обязан доказать происхождение веществ, переданных в ОЗХО, и их связь с причинами случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, однако Германия предлагает всем просто принять на веру свою версию произошедшего, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс00:34
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