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Pravda.Ru
Pravda.Ru

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе пояснили, как будет рассчитываться налог с процентов по вкладам физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Газета.Ru

ФНС объяснила правила уплаты налога на доход с вкладов

Газета.Ruвчера в 09:39
URA.Ru

ФНС определилась, как будет собирать налоги с вкладов россиян

URA.Ruвчера в 18:36
ТАСС

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

ТАССвчера в 05:26
Московский Комсомолец

В ФНС рассказали, как будет высчитываться налог на вклады свыше 1 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 04:40
Телеканал 360°

ФНС объяснила, как платить налоги за вклады больше 1 млн рублей

Телеканал 360°вчера в 01:27
Lenta.ru

Россиянам объяснили правила уплаты нового налога

Lenta.ruвчера в 06:43
Ведомости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Ведомостивчера в 17:03

Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Специалисты из Оксфордского университета в Великобритании и фармацевтическая компания AstraZeneca, которые разрабатывают вакцину от коронавируса, заявили о приостановке третьей фазы испытаний препарата из-за побочных эффектов у одного из испытуемых.
RT на русском05:27
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости05:05
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Феттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»

Как сообщается на сайте "Формулы-1", 33-летний немец подписал контракт со следующего сезона с командой, которая в нынешнем чемпионате называется "Рейсинг Поинт", а в 2021 году сменит название на "Астон Мартин".
Российская газета04:46