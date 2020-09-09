ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
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В Федеральной налоговой службе пояснили, как будет рассчитываться налог с процентов по вкладам физических лиц.В источнике
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
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