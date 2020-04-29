Экономика
Право.руФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи
Индивидуальному предпринимателю финансовая помощь выплачивается на каждого наемного работника плюс самого ИП. «Если у ИП нет наемных работников, он получит субсидию на себя в размере 12 130 руб. за каждый месяц», – добавила замглавы ФНС.
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Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.РБК29 апреля в 07:28
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