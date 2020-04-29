Экономика

РБКРБКФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК29 апреля в 07:28

Подробнее о событии

ФНС России объяснила порядок получения финансовой помощи для бизнеса

ИА Красная Веснавчера в 01:35

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

РБК29 апреля в 07:28

ФНС назвала критерии получения безвозмездной финансовой помощи МСП

Капитал страны29 апреля в 09:50

Налоговая пообещала субсидии бизнесу за отработавших один день сотрудников

Forbes29 апреля в 09:24

ФНС разъяснила правила получения безвозмездной финансовой помощи

Право.ру29 апреля в 08:27

ФНС объяснила, как получить безвозмездную финансовую помощь

Piter.tv29 апреля в 08:23

Как получить безвозмездную помощь из бюджета

Парламентская газета30 апреля в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
797
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва 30 апреля в 05:25
21
Политика

Китай предлагает США закрыть биолаборатории в постсоветских странах

В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности.
REGNUM 29 апреля в 13:33
8
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
458
Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
1K
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
1,6K
Общество

В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус

За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:20
234
Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
15
Культура

Названа дата выхода нового клипа Димаша

Стала известна дата выхода нового клипа певца Димаша Кудайбергена.
Профиль вчера в 05:54
Происшествия

Под Воронежем врач с коронавирусом выпал из окна больницы

REGNUM 10:31
45
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
58
Шоу-бизнес

У Татьяны Васильевой диагностирован коронавирус

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат.
Вести.Ru 10:33
153
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
282
Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
105
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
6K
Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва 11:25
124
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
329
Авто

Старт продаж Chery Exeed состоится уже летом

Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 10:57
Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
143
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
293
Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
289
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2K
Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
2,2K
Общество

Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
1,1K
Армия и оружие

Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг

РИА Новости 11:36
1
Политика

В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Футбол

Футбол вместо коронавируса. Езил показал «замену, которую все ждут»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил опубликовал в Twitter коллаж с самой ожидаемой заменой последних месяцев.
Спорт-Экспресс 11:41
Религия

В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

От полутора до двух храмов Русской православной церкви (РПЦ) строится в России по статистике ежедневно.
ТАСС 10:35
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное