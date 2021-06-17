В ведомство обратились налогоплательщики, получившие уведомления от компании Google о том, что с 21 июня 2021 года доход, полученный российскими блогерами от просмотра контента в США будет облагаться в стране налогом.

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