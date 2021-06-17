ФНС разъяснила российским блогерам правила уплаты налогов на доходы с рекламы
В ведомство обратились налогоплательщики, получившие уведомления от компании Google о том, что с 21 июня 2021 года доход, полученный российскими блогерами от просмотра контента в США будет облагаться в стране налогом.В источнике
ФНС разъяснила российским блогерам правила уплаты налогов на доходы с рекламы
Комсомольская правдавчера в 07:46
ФНС: российским блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и в США
Финмаркетвчера в 06:40