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ФНС разъяснила российским блогерам правила уплаты налогов на доходы с рекламы

В ведомство обратились налогоплательщики, получившие уведомления от компании Google о том, что с 21 июня 2021 года доход, полученный российскими блогерами от просмотра контента в США будет облагаться в стране налогом.В источнике

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Российская газетавчера в 16:21

ФНС: российские блогеры-физлица не будут дважды платить налоги с доходов

Бизнес.Рувчера в 07:36

ФНС заявила, что блогерам не нужно платить налоги с доходов дважды по законам и РФ, и США

ТАССвчера в 07:51

ФНС разъяснила российским блогерам правила уплаты налогов на доходы с рекламы

Комсомольская правдавчера в 07:46

Google предупредила блогеров о налоге за просмотренный в США контент

Коммерсантъвчера в 08:53

Блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и США

Интерфаксвчера в 06:46

ФНС: российским блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и в США

Финмаркетвчера в 06:40
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Немецкие организаторы выставки к 80-летию начала войны отвергли критику посла Украины

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РИА Новости01:51