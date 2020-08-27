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REGNUM
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

REGNUM17:38
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40

Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» отметил, что Украина сможет возобновить контакты с Белоруссией, как только убедится, что данное решение не нанесет репутационных, моральных или этических потерь государству.
Первый Севастопольский03:09
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
РИА Новости06:34
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Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза

Апелляция ЕС, поданная в неработающий орган ВТО на решение третейской группы по спору с РФ по энергокорректировкам, говорит о деградации торговой политики крупнейшего российского партнера, прокомментировал "Интерфаксу" поданную в пятницу апелляцию экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
Интерфакс05:59

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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