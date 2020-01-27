Экономика

Газета.RuГазета.RuФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) начали штрафовать банки за отказ останавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Тех из них, которые своевременно не уплатили, например, налоги.
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
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