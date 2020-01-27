Экономика
Газета.RuФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) начали штрафовать банки за отказ останавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Тех из них, которые своевременно не уплатили, например, налоги.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.РБКвчера в 16:00
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