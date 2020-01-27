Экономика
Газета.RuФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) начали штрафовать банки за отказ останавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Тех из них, которые своевременно не уплатили, например, налоги.
Читать в источнике
Оценить783
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
Три особые экономические зоны хотят создать в Краснодарском крае
Создание трёх особых экономических зон запланировано в Краснодарском крае, власти региона готовят заявку в министерство экономического развития Российской Федерации.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Гаджеты
В семейство видеокарт ASUS Radeon RX 5600 XT вошли модели ROG Strix, TUF Gaming X3 и Dual EVO
Компания ASUS представила на российском рынке графические ускорители семейства Radeon RX 5600 XT: дебютировали модели серий Republic of Gamers (ROG) Strix, TUF Gaming X3 EVO и Dual EVO.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Политика
Новым председателем ПАСЕ избрали Хендрика Дамса
Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран в понедельник на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Все школы Саратова закрыли на карантин из-за ОРВИ
Занятия во всех школах Саратова отменили с 28 января на неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе мэрии.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
В Совфеде обсудят договор о разграничении Берингова пролива
Профильные комитеты Совета Федерации в ближайшее время доложат председателю палаты Валентине Матвиенко свою позицию по соглашению с США о разграничении Берингова пролива, сообщил журналистам в понедельник глава Международного комитета СФ Константин Косачев.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса
Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций.
Происшествия
СМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей
Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел.
Спорт
«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Названы первые симптомы заражения коронавирусом
Новый вирус 2019-nCoV начал стремительно распространяться в городе Ухань в начале этого года.
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Политика
Песков объяснил поручение Путина проверить приговор Котову
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову.