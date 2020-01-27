Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и "Уралсиб".

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