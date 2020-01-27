Экономика
ВекФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и "Уралсиб".
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.РБК26 января в 16:00
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ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП
Коммерсантъ26 января в 18:31
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