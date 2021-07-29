Теперь ФНС могут разрешить ограничивать собственника в возможности закладывать или отчуждать имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов.
Федеральная налоговая служба может получить право арестовывать активы организации-неплательщика, сообщил "Коммерсант", опираясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.
Рапиристки сборной России Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в невероятном, богатом на события и полном драматизме командном первенстве вырвали золото Олимпийских игр в Токио.
NASA решило отложить второй беспилотный испытательный полет к МКС нового космического корабля Starliner компании Boeing, который был намечен на 30 июля — это должен быть первый полет корабля после неудачи в 2019 году.
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США получили данные о том, что разновидность коронавируса "дельта" может сохраняться в дыхательных путях у вакцинированных людей, если они заразятся.