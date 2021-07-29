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Экономика

ФНС сможет ограничивать право компании-неплательщика распоряжаться собственностью

Теперь ФНС могут разрешить ограничивать собственника в возможности закладывать или отчуждать имущество, по стоимости эквивалентное предполагаемой сумме недоплаты налогов или страховых взносов соцфондов.
ПРАЙМ
Федеральная налоговая служба может получить право арестовывать активы организации-неплательщика, сообщил "Коммерсант", опираясь на законопроект о поправках к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах.
ПРАЙМ
Как отмечает газета, применение существующего у ФНС инструмента в виде ареста счетов компаний и ИП приводит к остановке и разрушению бизнеса.
РБК
ФНС сможет произвести арест недвижимости, автотранспорта, ценных бумаг, "предметов дизайна служебных помещений" и любых активов, исключая "готовую продукцию, сырье и материалы", сказано в документе.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

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