Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в случае принятия новых правок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах получит право на "арест" трех типов имущества, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект документа.
Снять ограничения можно тремя способами: предоставлением ФНС банковской гарантии на сумму претензий, самостоятельным предоставлением в залог ценных бумаг или имущества (ст. 73 НК), а также поручительством третьего лица.
Сборная США получила дисквалификацию, после того как показала лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м. Американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.