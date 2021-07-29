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ФНС сможет ограничивать право компании-неплательщика распоряжаться собственностью

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в случае принятия новых правок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах получит право на "арест" трех типов имущества, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект документа.
ПРАЙМ
Предполагается, что новые нормы смягчат действующий порядок, когда ФНС арестовывает счета компании, что приводит к остановке и даже уничтожению бизнеса.
Lenta.ru
Первый — недвижимость, второй — автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений», третий — прочие активы, за исключением «готовой продукции, сырья и материалов».
РБК
Снять ограничения можно тремя способами: предоставлением ФНС банковской гарантии на сумму претензий, самостоятельным предоставлением в залог ценных бумаг или имущества (ст. 73 НК), а также поручительством третьего лица.
РБК

С чего всё началось

ФНС сможет ограничивать право компании-неплательщика распоряжаться собственностью

ФНС сможет ограничивать право компании-неплательщика распоряжаться собственностью Вывод активов из компаний, заподозренных ФНС в неуплате налогов, может существенно усложниться.
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