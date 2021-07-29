Биограф Меркель сообщил, что канцлер ФРГ опасалась выхода Греции из еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году боялась выхода Греции из зоны евро еще больше, чем в 2012 году на пике долгового кризиса, поскольку опасалась сближения Афин с Москвой.