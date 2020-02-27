Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа». О блокировке счета стало известно ранее сегодня, 27 февраля.
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с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москва06:02

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ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

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ФНС сняла ограничения на операции по банковскому счету «дочки» Google

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ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

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ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомости06:44
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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Коронавирус нового типа может передаваться человеку от животных-носителей — не только диких, но и домашних.
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Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
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Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
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Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
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Гаджеты

Подсчитана стоимость комплектующих для Xiaomi Mi 10

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В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Газета.Ru вчера в 04:30
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
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Интернет

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WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
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Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

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Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности

В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
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Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi

На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
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Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах.
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Марш памяти Бориса Немцова согласовали в Петербурге

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Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе

17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.
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Путин рассказал об отсутствии у него двойников

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
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