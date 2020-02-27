Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа». О блокировке счета стало известно ранее сегодня, 27 февраля.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москва06:02

Подробнее о событии

ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

РБК13:42

ФНС сняла ограничения на операции по банковскому счету «дочки» Google

Интерфакс13:19

Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты

ТАСС11:54

ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

Коммерсантъ12:42

Google погасил задолженность перед ФНС

Rambler News Service12:23

ФНС разблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Агентство Москва11:36

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомости06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Коммерсантъ 17:58
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings 11:49
Общество

Совершенно секретно

Наши компании не готовы рассказывать о программах КСО На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла IV ежегодная конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов».
Коммерсантъ 17:45
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 25 февраля в 10:01
Политика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Известия 04:48
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
GoTennis.ru вчера в 08:28
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.
РБК 18:11
Гаджеты

В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры

По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Игромания.ру 15:15
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Российская газета 12:28
Спорт

Юрченко остался единственным кандидатом на пост президента ВФЛА

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, накануне запланированной на 28 февраля конференции единственным кандидатом на пост президента организации остался член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко.
RT на русском 13:29
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна 11:22
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru 14:24
Политика

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Российская газета 17:34
Политика

Комитет Госдумы обсудит размещение органов госвласти в регионах

Поправка в Конституцию, допускающая размещение органов государственной власти не в Москве, поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
REGNUM 10:36
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомости вчера в 19:20
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru 10:01
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Теннис

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае

Интерфакс-Спорт 12:53
Здоровье

Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты

В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
BFM.ru 08:50
Игры

Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса

Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
3DNews 14:12
Культура

Главную награду BAFTA получит Хидео Кодзима

Наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр (BAFTA) получит японский геймдизайнер, сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима.
Красная весна 07:11
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe вчера в 22:20
Авто

Компания Kia в октябре представит новый логотип

В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Новые автомобили 25 февраля в 10:46
Общество

ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Гаджеты

В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили проблемы

Astera 06:23
Футбол

«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
РИА Новости 16:54
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ 08:27
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году

Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.
Тарантас Ньюс 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное