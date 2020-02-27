Экономика
КоммерсантъФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа». О блокировке счета стало известно ранее сегодня, 27 февраля.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва06:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Общество
Совершенно секретно
Наши компании не готовы рассказывать о программах КСО На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла IV ежегодная конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов».
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.
Гаджеты
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Спорт
Юрченко остался единственным кандидатом на пост президента ВФЛА
Как сообщает пресс-служба ВФЛА, накануне запланированной на 28 февраля конференции единственным кандидатом на пост президента организации остался член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Политика
Комитет Госдумы обсудит размещение органов госвласти в регионах
Поправка в Конституцию, допускающая размещение органов государственной власти не в Москве, поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Культура
Главную награду BAFTA получит Хидео Кодзима
Наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр (BAFTA) получит японский геймдизайнер, сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Авто
Компания Kia в октябре представит новый логотип
В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году
Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.