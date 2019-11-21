Экономика

9111.ru9111.ruФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов

С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина. В реальном выражении сбор налогов в России за последние пять лет вырос в 1,4 раза.
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В День работника налоговых органов Михаил Мишустин выступил на заседании расширенной коллегии ФНС России

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