С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина. В реальном выражении сбор налогов в России за последние пять лет вырос в 1,4 раза.

ФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов

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