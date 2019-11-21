Экономика
9111.ruФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов
С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина. В реальном выражении сбор налогов в России за последние пять лет вырос в 1,4 раза.
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Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
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Кино
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Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
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Гаджеты
Новый фитнес-браслет Xiaomi оказался удешевлённым Mi Band 3i
Компания Xiaomi начала сегодня рекламировать в социальных сетях грядущий анонс нового фитнес браслета, но подробностей не сообщила.
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Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
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Видеозаписи, на которых якобы запечатлено появление "российского разведчика" в Сербии, являются провокацией перед предстоящими переговорами глав двух государств Владимира Путина и Александра Вучича.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из США вывели точную формулу, которая позволяет пересчитать возраст собаки в человеческий. Волгоград, 19 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
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Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
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В Колтушах неизвестный стрелял из автомата с балкона
Местные жители написали в соцсетях сообщили, что неизвестный стрелял из автомата с балкона одного из домов в Школьном переулке.