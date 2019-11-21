Экономика
9111.ruФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов
С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина. В реальном выражении сбор налогов в России за последние пять лет вырос в 1,4 раза.
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Политика
В Сенате США призвали к новым санкциям против «Северного потока-2»
Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Тед Круз призвал к ведению Вашингтоном новых санкций в отношении компаний-участников проекта «Северный поток-2».
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Футбол
Глушаков написал болельщику, что мечтает стать тренером «Спартака»
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Происшествия
Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Игры
Игры Pokemon Sword и Shield подняли в Британии продажи Nintendo Switch
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Спорт
Руководство ВФЛА отстранено из-за дела легкоатлета Лысенко
Сегодня AIU временно отстранила из-за этого дела: Данила Лысенко, Дмитрия Шляхтина (глава ВФЛА), Александра Паркина (исполнительный директор ВФЛА), Артура Карамяна (президент Федерации легкой атлетики Московской области), Елену Орлову (начальник отдела спортивных программ ВФЛА), Елену Иконникову (антидопинговый координатор ВФЛА), Евгения Загорулько (тренер Лысенко).
Общество
Президент Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Ранее сообщалось, что в связи с массовым недовольством водителей предстоящим повышением стоимости медицинских справок для ГИБДД, Минздрав РФ отсрочил введение новых правил прохождения медкомиссии, которые должны были вступить в силу с 22 ноября.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Политика
Дональд Трамп попросил Тима Кука помочь развернуть сети 5G в США
Даже если бы Apple, несколько запоздавшая с выпуском смартфонов с поддержкой сетей нового поколения, выпустила ещё в этом году iPhone 5G, это не увеличило бы покрытие 5G в США, хотя косвенно, возможно, и простимулировало операторов нарастить инвестиции и ускорить развёртывание.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме
Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.