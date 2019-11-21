Экономика

9111.ru9111.ruФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов

С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина. В реальном выражении сбор налогов в России за последние пять лет вырос в 1,4 раза.
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Пример на умножение

Российская газета10:32

С россиян начали собирать в полтора раза больше налогов

Lenta.ru07:16

За 10 месяцев поступление налогов в консолидированный бюджет выросло на 7,9% - глава ФНС

Финмаркет03:53

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РБК05:00

В День работника налоговых органов Михаил Мишустин выступил на заседании расширенной коллегии ФНС России

Worldtaxes.ru04:42

Глава ФНС Мишустин впечатляюще отчитался о работе налоговой службы

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ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ на 8%

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