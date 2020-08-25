ФНС согласилась чаще обновлять реестр малых и средних предприятий
Ранее Титов выступил с инициативой в адрес ФНС с просьбой изменить периодичность внесения изменений в реестр МСП, который ведёт служба. На данный момент этот реестр обновляется ежегодно 10 августа. Более частое обновление перечня сделало бы его актуальнее.В источнике
С чего всё началось
ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП
ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ17:55
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