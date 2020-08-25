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REGNUM
REGNUM

ФНС согласилась чаще обновлять реестр малых и средних предприятий

Ранее Титов выступил с инициативой в адрес ФНС с просьбой изменить периодичность внесения изменений в реестр МСП, который ведёт служба. На данный момент этот реестр обновляется ежегодно 10 августа. Более частое обновление перечня сделало бы его актуальнее.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Коммерсантъ17:55
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Право.ру

Реестр МСП будут обновлять ежемесячно

Право.ру02:18
It`s My City

Реестр предприятий малого и среднего бизнеса будут обновлять раз в месяц. Это должно помочь бизнесменам получать меры поддержки

It`s My City22:16
REGNUM

ФНС согласилась чаще обновлять реестр малых и средних предприятий

REGNUMвчера в 07:32
Коммерсантъ

ГИБДД переходит все границы

Коммерсантъ17:55
CustomsForum.ru

ФНС согласилась обновлять реестр МСП ежемесячно

CustomsForum.ruвчера в 06:52
Российская газета

Долгий путь к реестру

Российская газетавчера в 03:37

Налоговики рассказали, как учесть нерабочие дни при подсчете ЕНВД

НК РФ дает возможность учесть при исчислении вмененного налога фактическое количество отработанных налогоплательщиком дней, только если постановка на учет или снятие с него произошли не с начала месяца.
Время Бухгалтеравчера в 05:11

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19
НГС.Кемерово21:00
14

Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
6

Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия02:31
1

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
6

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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