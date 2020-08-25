ФНС согласилась чаще обновлять реестр малых и средних предприятий

Ранее Титов выступил с инициативой в адрес ФНС с просьбой изменить периодичность внесения изменений в реестр МСП, который ведёт служба. На данный момент этот реестр обновляется ежегодно 10 августа. Более частое обновление перечня сделало бы его актуальнее.