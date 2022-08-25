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ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету для россиян до 12 дней

Срок проверки заявлений граждан России для получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) сократился с трех месяцев до 12 дней.
Газета.Ru
По словам Егорова, россияне уже фактически получили почти 80% вычетов по сравнению с прошлым годом.
РИА Новости
"Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.
РИА Новости
Выступая в июне на брифинге, Егоров напомнил, что в текущем году в ФНС заработала упрощенная система предоставления физическим лицам налоговых выплат - на учебу, на лечение, на покупку имущества.
РИА Новости

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