"Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов (рублей) возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", - пояснил он.
Агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что россияне перед выходом на пенсию могут отказаться от автоматического ее расчета.
Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО ответственны за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает позицию президента США Джо Байдена относительно запрета на поставку вооружений Украине, которые могут быть использованы для ударов по территории России.
Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Гаага попросит временно исключить город из европейских санкций против России, так как он пока не может найти замену поставщику газа, которым сейчас выступает «Газпром», пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.
В качестве одной из площадок рассматривался Ульяновский автозавод, на конвейере которого даже был замечен сваренный кузов кроссовера Chery Tiggo 8. Однако в Chery решили прекратить совместную работу с "Соллерс авто", которая владеет УАЗом, из-за санкций Евросоюза.