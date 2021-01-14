Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

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С чего всё началось ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач. ТАСС вчера в 07:15