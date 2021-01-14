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Российская газета
Российская газета

ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.
ТАСС14 января в 07:15
Подробнее о событии
BFM.ru

О чем говорит сумма, которую россияне хранят за рубежом?

BFM.ru21:53
ТАСС

ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

ТАСС14 января в 07:15
Lenta.ru

У россиян нашли за рубежом 13 триллионов рублей

Lenta.ru14 января в 09:24
Взгляд.ру

Названо количество зарубежных счетов россиян

Взгляд.ру14 января в 07:55
RT на русском

ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов

RT на русском14 января в 07:30
РИА Новости

В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян

РИА Новости14 января в 07:25
Московский Комсомолец

Россияне накопили за рубежом чертову дюжину триллионов

Московский Комсомолец14 января в 12:51

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Звезда фильмов «Один дома» и «Один дома 2» Маколей Калкин поддержал предложение пользователей соцсетей отредактировать вторую часть фильма, убрав из него пока еще действующего президента США Дональда Трампа.
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