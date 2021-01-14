Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.В источнике
Газета.Ru
АБН
Anews
Интерфакс - Россия
Комсомольская правда
БИЗНЕС Online
Рамблер
The Moscow Post
Росбалт
Ruposters.ru
Народные новости
Новый Калининград.Ru
RT на русском
ТВ Центр
Национальная служба новостей
Новый День
РИА Новости
Капитал страны
News.ru
Экономика сегодня
Известия
ФАН
Центральная Служба Новостей
ПРАЙМ
Lenta.ru
С чего всё началось
ТАСС

ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.
ТАСС07:15
Подробнее о событии
Российская газета

ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Российская газета08:30
RT на русском

ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов

RT на русском07:30
Говорит Москва

ФНС: российским гражданам принадлежит больше 13 трлн рублей на зарубежных счетах

Говорит Москва07:00
ТАСС

ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

ТАСС07:15
Известия

В ФНС подсчитали объем средств на зарубежных счетах россиян

Известия07:09
РИА Новости

В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян

РИА Новости07:25
Московский Комсомолец

ФНС раскрыла, сколько денег хранят россияне на зарубежных счетах

Московский Комсомолец06:56

УФСИН Москвы заявило о намерении задержать Навального

Как подчеркнули в ведомстве, ФСИН учитывает «злостные нарушения» Навального и, руководствуясь принципом равенства всех граждан РФ перед законом, предпримет «все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный».
УФСИН Москвы заявило о намерении задержать Навального
Известия07:48

Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

В Московской области из-за изначально более низкой стоимости в рублевом выражении цены за год выросли на 24 тыс. рублей — до 112,6 тыс. Текущая стоимость по всем локациям находится на историческом максимуме.
Известия06:27

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» с рекордным отрывом за всю историю лыжной гонки

Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, победу в восьмом этапе лыжной гонки «Тур де Ски», который проходил в итальянской долине Валь-ди-Фьемме, одержал российский спортсмен Александр Большунов.
Evo-rus.com11 января в 07:50