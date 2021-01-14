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Российская газета
Российская газета

ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.
ТАССвчера в 07:15
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Россияне накопили за рубежом чертову дюжину триллионов

Московский Комсомолецвчера в 12:51
РИА Новости

В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян

РИА Новостивчера в 07:25
Lenta.ru

У россиян нашли за рубежом 13 триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 09:24
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ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов

RT на русскомвчера в 07:30
РБК

В налоговой службе насчитали 13 трлн руб. на заграничных счетах россиян

РБКвчера в 10:04
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ФНС назвала объем зарубежных счетов россиян

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В ФНС подсчитали объем средств на зарубежных счетах россиян

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Операторы связи могут потратиться на новое оборудование

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