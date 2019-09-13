Общество
ИзвестияФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.
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Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва00:00
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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