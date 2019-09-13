с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

Армия и оружие В МИД России предупредили о возможности ядерной войны 12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью о том, что готов вернуться в США при условии честного и справедливого суда.

Общество Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Космос Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Происшествия На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.

Происшествия Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками.

Космос Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Спорт Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.

Политика Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.

Политика «Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Кино Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр 15-го сезона "Сверхъестественного" и рассказали, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Политика Пленум ВС решил, когда начнут работать новые суды «Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, Кассационного военного суда, Апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», – говорится в тексте постановления, которое принял Пленум Верховного суда.

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Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.