Согласно материалам, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета Ф.Киркорова по состоянию на 12 сентября 2019 г. заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».

с чего всё началось

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